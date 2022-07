Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahl von Mopeds und Krafträdern - Roller vor dem Haus gestohlen

Vlotho (ots)

(um) In der Nacht zum Donnerstag (30.06.) stahlen bislang unbekannte Täter einen Roller der Marke Keeway an der Herforder Straße Ecke Langestraße. Der Roller war durch den 40-jährigen Besitzer vor dessen Haus abgestellt und durch das Lenkradschoss gesichert. Am frühen Morgen, als der Mann zur Arbeit fahren wollte, bemerkte er den Diebstahl. Der Wert des Fahrzeuges wird noch mit mindesten 1500.- Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell