Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall im Kreuzungsbereich - 6-jähriges Mädchen verletzt

Herford (ots)

(jd) Ein 57-jähriger Dortmunder fuhr gestern (29.6.), um 8.23 Uhr mit seinem Skoda auf der Engerstraße in Richtung Herford. An der Kreuzung Engerstraße/Hochstraße beabsichtigte er, nach rechts in die Hochstraße abzubiegen. Zeitgleich fuhren ein 42-jährger Herforder sowie seine 6-jährige Tochter auf ihren Fahrrädern auf der Engerstraße in Richtung Enger. An der Ampelanlage beabsichtigten beide, die Hochstraße geradeaus zu überqueren. Als die Ampel Grünlicht zeigte, bog der Skoda-Fahrer ab und stieß dabei gegen das Rad der 6-Jährigen, die die Straße an der Ampel überquerte und sich etwa einen Meter vor ihrem Vater befand. Durch den Zusammenstoß prallte das Mädchen zunächst auf die Motorhaube des Skoda, ehe sie stürzte. Sie zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 250 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell