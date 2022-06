Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß beim Überqueren der Straße - Zwei Personen leichtverletzt

Herford (ots)

(jd) Eine 20-jährige Herforderin fuhr gestern (28.6.) mit ihrem Renault auf der Schmiedestraße. Ein 10-jähriger Herforder befand sich dort in einer Grundstückseinfahrt und beabsichtigte, die Straße mit seinem Fahrrad zu überqueren. Der Junge fuhr zwischen am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen hindurch, ehe er auf die Fahrbahn fuhr. In diesem Moment näherte sich der Renault, dessen Fahrerin noch versuchte, ihr Fahrzeug abzubremsen. Den Zusammenstoß konnte sie jedoch nicht verhindern und so kollidierte der Pkw mit dem Radfahrer. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 10-Jährige auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mittels eines Rettungswagens zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Auch die 20-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Schmiedestraße gesperrt.

