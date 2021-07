Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/Lkr. Rottweil - Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf (10.07.2021)

Dornhan (ots)

Am Freitagnachmittag kam es um 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfallgeschehen auf der L 410, bei dem der Verursacher unerkannt flüchten konnte. Ein bislang unbekannter Pkw befuhr die L 410 von Bettenhausen in Richtung Dornhan und kam hierbei aus unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende Fahrzeugführerin konnte durch Abbremsen und Ausweichen einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Ein hinter ihr fahrender Kradfahrer wich ebenfalls nach rechts aus und kam hierbei zu Fall. Der entgegenkommende Verursacher zog wiederum auf seine Fahrspur zurück und setzte unerkannt seine Fahrt fort. Der gestützte Kradfahrer erlitt durch den Fall Verletzungen und wurde ins Klinikum eingeliefert, am Krad entstand ein Sachschaden von ca. 4000.- EUR. Zur Klärung der Unfallflucht sind weiter Hinweise erforderlich. Wer Angaben zum Unfallverursacher oder Unfallhergang machen kann, möge sich bei der Polizei Oberndorf unter 07423/81010 melden.

