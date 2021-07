Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen/Lkr. Rottweil) Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf (10.07.2021)

Schramberg-Sulgen (ots)

Am Freitagabend kam es um 20.45 Uhr in Sulgen im Bereich der Hardstraße zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer geriet auf der Fahrt in Richtung Hardt auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich gegen einen VW Touran. Ohne anzuhalten fuhr der Unfallverursacher weiter, obwohl er selbst einen nicht unerheblichen Unfallschaden erlitt. Unter anderem war sein linkes Vorderrad ohne Luft. Kurze Zeit später meldeten weitere Verkehrsteilnehmer, dass ihnen ein schwarzer VW Polo entgegenkam, der auf der Felge fuhr. Der Polizei Schramberg gelang es kurze Zeit später, dass Unfallfahrzeug im Industriegebiet Hardt festzustellen. Mit erheblichen frischen Unfallspuren wurde der Polo verschlossen abgestellt, der Unfallfahrer flüchtete zu Fuß. Anschließende Ermittlungen führten bislang nicht zum Aufenthalt des Fahrers. Die Ermittlungen dauern an. Die Kollision führte zu einem Sachschaden an beiden Fahrzeugen von ca. 8000.- Euro. Zur Klärung des Unfallherganges und zur Identität des Fahrers ist die Polizei auf weitere Hinweise angewiesen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07422/27010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell