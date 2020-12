Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgänger wird durch Auto erfasst und schwerverletzt

DormagenDormagen (ots)

Am Dienstagmorgen (08.12.), gegen 06:00 Uhr, befuhr ein über 60-jähriger Mann aus Neuss mit seiner Limousine die Landstraße 380 aus Richtung Allerheiligen kommend in Richtung Nievenheim. Als er sich in Höhe der Ortseinfahrt Nievenheim befand, erkannte er eine Person, die plötzlich auf die Straße getreten war. Der Mercedes-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr vermeiden. Durch den Aufprall erlitt der 52-jährige Dormagener so schwere Verletzungen, dass er nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus transportiert werden musste.

Die Polizei sperrte die betroffene Örtlichkeit für die Rettungsmaßnahmen und die Dauer der polizeilichen Maßnahmen. Das Zentrale Unfallaufnahmeteam der Polizei im Rhein-Kreis Neuss war vor Ort ebenfalls im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat in Grevenbroich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell