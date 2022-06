Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fußgängerin schwer verletzt - Renault erfasst Bünderin

Bünde (ots)

(jd) In der Eschstraße ereignete sich gestern (27.6.), um 13.24 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Mann aus Bünde beabsichtigte, seinen Renault aus einer Parklücke zurück zu setzen. In diesem Moment ging eine 77-jährige Bünderin an den Parkflächen vorbei. Das rückwärtsfahrende Fahrzeug erfasste die Frau, die daraufhin zu Boden stürzte. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Der Sachschaden an dem Renault liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

