Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Aufbruch von Kassenautomaten

Saarburg (ots)

In der Zeit von Sonntag 20.03.2022, 11:00 Uhr, bis Montag 21.03.2022, 07:30 Uhr, wurden in der Selbstwaschanlage des Autohauses Werner in Saarburg, Graf-Siegfried-Straße, insgesamt vier Kassenautomaten aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter gingen hierbei mit brachialer Gewalt vor und hebelten die Automaten mit einem Brecheisen, o.ä. auf. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden im niedrigen 5-stelligen Bereich.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu Tat und / oder Täter(n) geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06581 9155-0 mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.

