Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst/Lechtingen: Einbruch in Mehrfamilienhaus an der Wessels Straße

Osnabrück (ots)

Mit grober Gewalt an der Hauseingangstür verschafften sich in der Nacht zu Freitag (00.00 Uhr - 09.16 Uhr) unbekannte Täter Zutritt in ein Mehrfamilienhaus an der Wessels Straße unweit des Kreisverkehrs. Anschließend brachen sie eine Wohnungstür im Obergeschoss auf. Ob die Wohnung betreten und Diebesgut entwendet wurde ist bislang noch unklar. Die Polizei in Wallenhorst bittet um Hinweise unter 05461/915300.

