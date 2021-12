Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unfall nach Überholvorgang - ein Schwerverletzter

Melle (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto wurde ein 17-jähriger Rollerfahrer am Freitagmorgen schwer verletzt. Gegen 06:45 Uhr bog der Rollerfahrer auf Höhe der Bushaltestelle "Eicken-Bruche" aus einer Seitenstraße auf die Barkhausener Straße (L106) nach links, in Richtung Süden, ein. Der Jugendliche befand sich schon vollständig auf der Fahrspur, als ihm unvermittelt zwei Pkw entgegenkamen, die einen Lkw überholten. Ein Pkw konnte dem jungen Mann aus Melle noch ausweichen, der zweite Pkw erfasste ihn frontal. Der 17-Jährige erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Roller entstand ein Totalschaden, der VW T-Roc wurde ebenfalls so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Unfallverursacher, ein 53-jähriger Mann aus Melle, blieb körperlich unversehrt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, an der Unfallstelle gilt ein Überholverbot. Die Beamten aus Melle stellten den Führerschein des Mannes sicher.

