POL-OS: Bersenbrück: Unfall im Kreuzungsbereich - vier Leichtverletzte

Am Donnerstagabend, gegen 20:30 Uhr, stießen zwei Pkw auf der Ankumer Straße (B214) zusammen, vier Personen wurden dabei leicht verletzt. Der Fahrer eines VW ID.4 fuhr bei grüner Ampel aus der Straße Im Grunde geradeaus über die B214, er beabsichtigte in die Gottlieb-Daimler-Straße zu fahren. Als sich der ID.4 im Kreuzungsbereich befand, nahte von links ein VW Passat mit Anhänger heran und es kam zum Zusammenstoß. Nach Angaben des 32-jährigen Mannes am Steuer des Passats habe er ebenfalls bei Grünlicht die Kreuzung in Richtung Holdorf passiert. Gleichzeitig zeigte die Ampel für eine unabhängige Zeugin, die in Richtung Ankum fuhr, Rotlicht. Strittig ist nun, ob eine fehlerhafte Ampelschaltung den Unfall verursacht haben könnte. Eine Überprüfung der Polizei ergab, dass die LZA nach der Unfallaufnahme korrekt funktionierte. Möglicherweise könnte das Grünlicht für Rechtsabbieger in Richtung "Im Grunde" für Irritationen gesorgt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. An beiden Volkswagen und dem Anhänger entstanden Sachschäden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe der Sachschäden schätzt die Polizei auf mehr als 47.000 Euro. Die vier Unfallbeteiligten, drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 24 und 55 Jahren, erlitten jeweils leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht.

