Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Lilafarbener Opel Adam beschädigt - Geschädigte gesucht

Bad Iburg (ots)

Die Polizei Georgsmarienhütte sucht nach einem lilafarbenen Opel Adam, der am Montag bei einer Verkehrsunfallflucht auf einem Supermarktparkplatz beschädigt wurde. Eine Zeugin hatte gegen 15:45 Uhr beobachtet, wie ein silberner Ford S-Max mit Steinfurter Kennzeichen beim Ausparken gegen einen lilafarbenen Opel Adam stieß. Nach Aussagen der Zeugin müssen an beiden Fahrzeugen deutliche Schäden im Heckbereich entstanden sein. Das Kennzeichen des verursachenden Fords liegt der Polizei vor. Sein Fahrer soll kurz in den Markt gegangen sein, verließ die Unfallörtlichkeit dann aber ohne weitere Feststellungen zu ermöglichen. Die Ermittlungen der Beamten richten ihren Fokus nun auf das geparkte Auto, welches von dem silbernen Pkw mutmaßlich beschädigt wurde. Beim Eintreffen der Polizei parkte der Pkw nicht mehr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Osnabrücker Straße. Wer Hinweise zu dem beschädigten Opel geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

