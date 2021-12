Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Holzhausen: Gartenhaus geriet in Vollbrand

Georgsmarienhütte (ots)

Am Mittwochabend ist es in der Ludwig-Wolker-Straße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 18 Uhr bemerkte ein Mieter Flammen aus der Holzhütte in seinem Garten und wählte den Notruf. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Alt-Georgsmarienhütte und Oesede waren schnell vor Ort und konnten das Feuer in der in Vollbrand geratenen Hütte löschen, bevor es auf ein angrenzendes Möbelhaus übergreifen konnte. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen zu der Brandursache auf. Nach bisherigem Kenntnisstand wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Es liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Ein Sachschaden von etwa 7000 Euro ist entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell