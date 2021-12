Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr - Verursacher flüchtet

Alfhausen (ots)

Am Dienstag ereignete sich auf der B68 zwischen Hesepe und Alfhausen ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Gegen 11:30 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann aus Ankum mit seinem dunklen Renault Kangoo die Bundesstraße in Richtung Alfhausen. Auf Höhe der Parkplätze "Thiener Feld" setzte im Gegenverkehr ein Fahrzeug zum Überholen an. Trotz eines Ausweichmanövers konnte der 65-Jährige einen seitlichen Zusammenstoß zwischen seinem Renault und dem entgegenkommenden Fahrzeug nicht mehr verhindern. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen weißen VW Bulli bzw. Transporter gehandelt haben. Das Fahrzeug entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, muss im Bereich der Fahrerseite allerdings sichtbare Beschädigungen aufweisen. Den Unfallhergang bestätigten drei unabhängige Zeugen, die hinter dem Renault des Ankumers fuhren. Sie hatten mit ihrem Pkw noch rechtzeitig ausweichen können. Der Unfall ereignete sich so plötzlich, dass keiner der Beteiligten das Kennzeichen des Unfallverursachers ablesen konnte. Die Ermittler der Polizei Bersenbrück erhoffen sich Zeugenhinweise, diese werden telefonisch unter 05439/9690 entgegengenommen.

