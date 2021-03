Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Brand eines Warenautomaten

Am Montag, 8. März 2021, kam es gegen 02.55 Uhr an der Einmündung der Oldenburger Straße zur Bakumer Straße zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein dort aufgestellter Warenautomat in Brand. Die Feuerwehr Langförden rückte mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften aus und löschte das Feuer. Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Bakum - Brand einer Gartenhütte

Am Samstag, 06. März 2021, 12.44 Uhr geriet in Bakum, Eckelhaus, aus bislang unbekannten Gründen eine Gartenhütte auf dem Grundstück eines Wohnhauses in Vollbrand. Der Brand wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Bakum und Lüsche unter Einsatz von 8 Fahrzeugen und 54 Kameraden gelöscht. Durch das Feuer wurde umliegendes Buschwerk der Nachbargärten in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Damme - Brand eines Wohnhauses

Am Sonntag, 07. März 2021, kam es gegen 01.53 Uhr in der Carl-Diem-Straße aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Die beiden 48- und 78-jährigen Bewohnerinnen bemerkten eine Rauchentwicklung im Haus und brachten sich eigenständig in Sicherheit. Die Feuerwehr rückte mit 15 Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften aus, um den Brand zu löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200000 Euro. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Es wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

