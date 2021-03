Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Exhibitionistische Handlung durch unbekannte Person / Zeugenaufruf

Am Sonntag, den 06.März 2021, gegen 17.00 Uhr trat ein eine bislang unbekannte männliche Person zwei jungen Frauen am Hollener See in schamverletzender Weise gegenüber. Die beiden Frauen aus dem Saterland waren mit dem Hund am Hollener See spazieren, als ihnen eine männliche Person begegnete. Nachdem dieser die Frauen bemerkte, öffnete er seine Hose und entblößte sein Geschlechtsteil. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: -ca. 30 Jahre alt

- dunkle, kurze Haare - schlanke Statur - dunkle Kleidung, Kapuzenpullover

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Person geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Saterland (Tel.:04498-923770) in Verbindung zu setzen.

Saterland - Brand von Strauchschnitt

Am Samstag, den 06.März 2021, gegen 16.50 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter Strauchschnitt in Brand gesetzt. Der Strauchschnitt war auf einem Feld am Fasanenweg zum Schreddern gelagert worden. Durch die freiwillige Feuerwehr Ramsloh, die mit drei Löschfahrzeugen und 13 Kameraden vor Ort war, wurde der Strauchschnitt kontrolliert abgebrannt.

