Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Mawicke - Alleinunfall

Werl (ots)

Am Freitag, um 18:38 Uhr, kam es an der Kreuzung der Ostlandstraße mit der Mawicker Bundesstraße zu einem Unfall. Ein 73-jähriger Motorradfahrer aus Hamm war aus Richtung Haar in Richtung Mawicke unterwegs. An der Kreuzung verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Gewalt über seine Maschine und stürzte unbeobachtet. Ein Zeuge fand ihn dort vor und verständigte die Rettungskräfte. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Da die Unfallursache noch nicht geklärt ist, wurde der Leichnam des Unfallopfers durch die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Ein Unfallgutachter wurde mit einem Rekonstruktionsgutachten beauftragt. Die Unfallaufnahme wurde unter anderem mit einer Drohne der Polizei durchgeführt. Der ebenfalls gerufene Rettungshubschrauber verließ den Unfallort anschließend wieder. (lü)

