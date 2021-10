Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Brand in Kommunaler Unterbringungseinrichtung

Bad Sassendorf (ots)

Am Samstag, um 03:19 Uhr, wurde ein Brand in der Kommunalen Unterbringungseinrichtung an der Straße Hagenbusch im Lohner Klei gemeldet. Die Feuerwehr musste einen Vollbrand bekämpfen. Alle Bewohner konnten evakuiert werden und sind anderweitig untergebracht worden. Es gab keine Verletzten. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell