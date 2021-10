Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mann geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (08.10.2021), gegen 01.30 Uhr, kam es im Bereich Freiligrathwall/Westenhellweg zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen Dortmunder und zwei Männern, die anfangs noch in Begleitung einer Frau waren. Im Laufe des Streits schlug und traten die Unbekannten den 28-Jährigen. Dieser wurde später leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei bittet zur Klärung des Sachverhaltes insbesondere die Frau oder auch weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

