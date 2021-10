Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl vereitelt

Bad Langensalza (ots)

Nach einem Zeugenhinweis überraschten Polizisten am Dienstagnachmittag einen Dieb in der Clara-Zetkin-Straße. Der 39-jährige, hinreichend polizeibekannte Mann, baute gerade illegal in einem leerstehenden Wohnhaus Schrott ab, als die Polizisten eintrafen. Mit einem Sprung aus einem Fenster versuchte er zu flüchten. Ohne Erfolg, die Beamten konnten ihn stellen. Der Mann hatte eine Eingangstür beschädigt, um in das Haus zu gelangen. Gegen ihn wird nun wegen des versuchten Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell