POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Unfallflucht in der Schölerbergstraße gesucht

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 7.45 Uhr, befuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug die Iburger Straße. In Höhe der Hausnummer 131 beabsichtigte der Fahrer seinen Kleinwagen in der Einmündung zur Schölerbergstraße zu wenden und erfasste dabei eine 16-Jährige, die zu Fuß die Schölerbergstraße überquerte. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort, ohne sich um die leicht verletzte Schülerin zu kümmern. Bei dem Auto des Flüchtigen handelt es sich möglicherweise um einen dunklen Mini. Die 16-Jährige wurde mit Beinverletzungen von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Hinweise zu dem Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2415 entgegen.

