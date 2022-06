Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Renault - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Herforder Firma bemerkte gestern (28.6.), gegen 7.00 Uhr, dass ein Fahrzeug auf dem Firmenparkplatz fehlte. Der Renault, Modell Trafic, befand sich am Vorabend noch auf dem Parkplatz der an der Herringhauser Straße liegenden Firma. Beide zum Pkw gehörenden Schlüssel befanden sich im Firmengebäude. Der Renault verfügt über ein so genanntes Keyless-Go-System. Inwieweit der oder die unbekannten Täter eine Technik nutzten, um dieses System zu überbrücken, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag in Herringhausen etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell