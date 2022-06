Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stößt mit Pkw zusammen - 15-Jähriger leicht verletzt

Rödinghausen (ots)

(jd) Am Montag (27.6.) ereignete sich um 17.15 Uhr auf der Wehmerhorststraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 15-jähriger Rödinghauser leicht verletzte. Der Jugendliche fuhr mit seinem Fahrrad aus Richtung Bünder Straße kommend am rechten Fahrbahnrand. Zeitgleich fuhr in gleicher Richtung hinter ihm ein 33-jähriger VW-Fahrer. Dieser beabsichtigte, den Radfahrer zu überholen. Als der 33-Jährige links an dem 15-Jährigen vorbeifuhr, lenkte dieser sein Rad ebenfalls nach links, um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Der VW-Fahrer versuchte noch, auszuweichen, dies gelang jedoch nicht und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell