POL-HF: Verkehrsunfall mit Todesfolge - Pedelecfahrer nach schwerem Verkehrsunfall verstorben - Nachtragsmeldung

Herford (ots) - (jd) Eine 20-jährige Herforderin fuhr gestern (28.6.) mit ihrem Renault auf der Schmiedestraße. Ein 10-jähriger Herforder befand sich dort in einer Grundstückseinfahrt und beabsichtigte, die Straße mit seinem Fahrrad zu überqueren. Der Junge fuhr zwischen am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen hindurch, ehe er auf die Fahrbahn fuhr. In ...

mehr