Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Vlotho (ots)

(sh) Am Samstag gegen 21:00 Uhr befährt ein 65 jähriger Mann mit seinem Pedelec die Lemgoer Straße in Richtung Vlotho. In Höhe der Haus-Nr. 92 kommt er auf der abschüssigen Strecke und im Verlauf einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und verliert die Kontrolle über das Pedelec. Der Radfahrer stürzt auf dem angrenzenden Feld und muss durch hinzugerufene Rettungskräfte reanimiert werden. Ein Rettungshubschrauber verbringt den lebensgefährlich verletzten Mann in ein Krankenhaus. Einen Helm hatte der Radfahrer nicht getragen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Lemgoer Straße gesperrt werden. Das Pedelec wurde für weitere Ermittlungen zur Unfallursache sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell