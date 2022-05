Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: TRIER, Kornmarkt, 6-jähriges Mädchen steckt in Wasserlauf fest.

Bild-Infos

Download

Trier (ots)

Am frühen Freitagabend, 27.05.2022, 17:40 Uhr, kam es am Kornmarkt in Trier zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. Ein 6-jähriges Mädchen gerät beim Laufen über das dortige Wasserband mit dem Bein in eine der Öffnungen und verhakt sich derart unglücklich, dass es ihr nicht mehr gelingt, sich aus eigener Kraft zu befreien. Zufällig anwesende Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Olewig eilen ihr zu Hilfe, versorgen sie notdürftig und wählen den Notruf. Wenig später treffen ihre Kameraden der Berufsfeuerwehr ein und befreien das Mädchen mittels schwerem Gerät aus ihrer misslichen Lage. Das Mädchen wird anschließend durch Notarzt und Rettungsdienst behandelt und in ein Trierer Krankenhaus gebracht.

Der Wasserlauf wird zur Vorbeugung weiterer gefährlicher Situationen vorerst gesperrt. Eine Überprüfung der baulichen Gegebenheiten wird veranlasst.

Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang für das vorbildlichen Verhalten der Ersthelfer der FFW Olewig sowie der angrenzenden Gastronomen, die das Mädchen mit Getränken und Decken versorgt haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell