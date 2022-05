POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Idar-Oberstein (ots) - Am Mittwochvormittag wurde auf dem Festplatz in der Vollmersbachstr. in Idar-Oberstein ein weißer Opel Insignia durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: POLIZEIINSPEKTION IDAR-OBERSTEIN Hauptstraße 236 55743 Idar-Oberstein Telefon: ...

