Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl und Vandalismus in Ralinger Kirche

Trier (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden aus der Ralinger Kirche mehrere ausrangierte Mobiltelefone, die hier in einer Spendenbox für einen guten Zweck gesammelt wurden, durch derzeit unbekannte Täter entwendet. Zudem wurde in der Kirche offenbar Bier im Bereich des Altars verschüttet, wodurch zwar kein Sachschaden entstand, allerdings die Glaubensstätte entwürdigt wurde. Durch den Pfarrer wurde eine Gruppe alkoholisierter Jugendlicher wahrgenommen, die sich vergangenen Samstag im Bereich der Kirche aufhielt. Die Polizeiinspektion Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und appelliert an Anstand und Respekt gegenüber Glaubensstätten aller Religionen oder Ethnien. Zeugen, die am Samstag, 21.05.2022 verdächtige Aktivitäten in oder um die Kirche in Ralingen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier (Tel.: 0651/9779-5210) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell