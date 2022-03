Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 02.03.2022, waren nach einem Verkehrsunfall in Laufenburg zwei Verletzte zu beklagen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte gegen 19.40 Uhr ein 27-jähriger Autofahrer in der Säckinger Straße auf einer Abbiegespur nach links in Richtung der Schulstraße eingeordnet. Da er aber falsch war, wechselte er wieder nach rechts. Dabei erkannte er einen nebenan fahrenden VW nicht. Der 35-jährige VW-Fahrer wich deshalb aus, um eine Kollision zu vermeiden. Der VW geriet von der Straße, touchierte ein Schild und kam in einem Treppenabgang zum Stehen. Im VW wurden der Fahrer und ein 11-jähriges Mädchen leicht verletzt. Nach der ambulanten Versorgung in einem Krankenhaus konnte beide wieder nach Hause. Am VW entstand Totalschaden in Höhe von rund 10000 Euro. Zu einer Berührung mit dem anderen Auto war es nicht gekommen. Rettungsdienst und auch die Feuerwehr waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell