POL-FR: St.Blasien: Kleiner Mann auf nächtlicher Tour

Ein knapp dreijähriger Junge hat sich in der Nacht auf Donnerstag, 03.03.2022, in St.Blasien zu einem Spaziergang aufgemacht. Gegen 01:45 Uhr war der Kleine mit zwei Schnullern und einer Babyflasche, in Windeln und mit Gummistiefeln einer Frau auf der Straße aufgefallen, die die Polizei verständigte. Allerdings verweigerte der Junge im warmen Streifenwagen die Aussage. Er war nicht bereit, seinen Namen zu sagen und redete auch nur wenig mit den Polizeibeamten, so dass die Suche nach seinem Wohnhaus erfolglos verlief. Der Bub durfte dann mit zur Polizei. Glücklicherweise meldete sich die Mutter, als sie auf das Verschwinden ihres Sohns aufmerksam geworden war. Der Junge hatte die Wohnung wegen eines kaputten Türschlosses zunächst unbemerkt verlassen können. So konnte sie ihren Sohn auf dem Polizeirevier in die Arme schließen.

