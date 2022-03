POL-FR: Freiburg-Hochdorf: Eichenmattbächle verunreinigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Montagnachmittag, 28.02.2022, gegen 17:20 Uhr kam es in einer scharfen 180-Grad Kurve auf der L126, unterhalb des Steinwasenparks zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. In der betroffenen Kurve touchierte ein talwärts fahrender schwarzer Mercedes SUV einen ihm entgegenkommenden, blauen Fiat Panda an der hinteren linken Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von ...

