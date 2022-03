Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen: Mehrere Gartenhütten aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Der Aufbruch von zwei weiteren Gartenhütten auf Grundstücken im Niederbergerweg wurden der Polizei gemeldet. Hier wurde einmal mit einem Stein ein Fenster eingeschlagen und in die Hütte eingedrungen. Die Hütte, die Küchenzeile und der Schrank wurden durchwühlt, augenscheinlich aber nichts entwendet. An der anderen Hütte wurde mittels roher Gewalt die Laubentür geöffnet. Auch hier wurde der Schrank im Inneren durchwühlt aber auch hier nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Wie auch schon bereits am Montag, 28.02.2022 von einem Aufbruch in eine Gartenhütte im Flieschweg berichtet, fanden auch diese beiden Einbrüche am vergangenen Wochenende (Samstag, 26.02.2022 - Sonntag, 27.02.2022) statt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

