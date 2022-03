Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Batterie aus Ampel gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

An einer Baustellenampel an der B 518, in Höhe des Eichener Sees, wurde das Vorhängeschloss zerstört und die Batterie daraus entwendet. Die Ampel sollte den Verkehr mittels eines gelben Blinklichtes vor der Baustelle warnen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 24.02.2022 und Dienstag, 01.03.2022. Die weiße/ helle Batterie, Typ Deta Heavy hat in etwa die Größe einer handelsüblichen Autobatterie. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

