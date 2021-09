Polizei Bielefeld

POL-BI: Trickdiebe mit Beute gestoppt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am frühen Samstagmorgen, 04.09.2021, hat ein Bielefelder zwei tatverdächtige Männer vom Hauptbahnhof aus verfolgt, die ihm mit einem Trick seine Armbanduhr abgenommen hatten.

Gegen 01:30 Uhr wurde ein 35-jähriger Bielefelder am Bahnhofsvorplatz von zwei jungen Männern angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Sie verwickelten ihn in ein Gespräch und lenkten ihn durch mehrfaches Umarmen ab. Schließlich ließen die bleiben Männer von dem 35-Jährigen ab und gingen über die Herbert-Hinnendahl-Straße in Richtung Willy-Brandt-Platz davon.

Als der Bielefelder den Diebstahl seiner Armbanduhr bemerkte, informierte er die Polizei und nahm die Verfolgung der zwei Tatverdächtigen auf.

Bei der Kontrolle des 19- und des 23-jährigen Bielefelders entdeckten Polizeibeamte die vermisste Herrenuhr, die der Jüngere in seiner Hose versteckt hatte. Zudem nahmen sie ihm eine Kreditkarte ab, die einem 30-jährigen Bielefelder am 03.09.2021 auf dem Kesselbrink gestohlen wurde und zeigten die beiden Verdächtigen an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell