POL-BI: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Bisher unbekannten Tätern gelang es am Sonntagabend, 05.09.2021, in eine Wohnung an der Cheruskerstraße einzusteigen.

Zwischen 21:30 Uhr und 22:30 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zugang zum Mehrfamilienhaus in der Nähe der Straße Am Möllerstift. Anschließend hebelte sie eine Wohnungstür auf und durchsuchten diverse Räume in der Wohnung.

Sie stahlen einen Tresor mit Schmuck und Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

