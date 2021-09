Polizei Mettmann

POL-ME: Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen abgeschlossen: Neue Polizeiwache Heiligenhaus eingeweiht - Heiligenhaus - 2109023

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Ein neuer und hochmoderner Eingangsbereich aus Glas und Holz - gepaart mit dem Charme einer alten Stadtvilla mit Schieferdach und Verzierelementen: Die neu umgebaute Polizeiwache im Herzen von Heiligenhaus kann sich wahrlich sehen lassen. Am Freitagmittag (3. September 2021) wurde das neue Gebäude im Rahmen einer Einweihungsfeier von Landrat Thomas Hendele, dem Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, sowie Bürgermeister Michael Beck offiziell eingeweiht und eröffnet. Damit konnte die Polizei ihre positiven Nachrichten am Freitag gleich verdoppeln, denn: Schon am Vormittag hatte die Kreispolizeibehörde Mettmann ihre neu sanierte Wache in Erkrath eingeweiht (siehe Pressemeldung OTS 210922; Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5011120).

Auf einer Fläche von etwas mehr als 500 Quadratmetern finden hier die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Heiligenhaus sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verkehrskommissariats Nord nicht nur ausreichend Platz, sondern auch eine hochfunktionale und den modernsten Anforderungen an Polizeigebäuden gerecht werdende Liegenschaft vor.

"Dem zuständigen Architekturbüro ist hier ein wahres Schmuckkästchen gelungen. Ich persönlich finde, die Wache in Heiligenhaus ist die schönste im gesamten Kreis Mettmann - auch wenn ich mich an dieser Stelle natürlich bei den anderen Städten entschuldigen muss. Aber die optische Verbindung zwischen dem modernen Eingangsbereich und der im Jahr 1909 errichteten Stadtvilla empfinde ich als sehr ansprechend. Doch viel wichtiger: Der Standort ist auch aus operativer Sicht bestens geeignet, um stets schnell am Einsatzort zu sein", sagte Landrat Thomas Hendele im Rahmen der Eröffnungsfeier.

Der Eröffnung der Wache vorausgegangen war ein insgesamt vier Jahre andauernder Prozess: Vom ersten Antrag auf eine Sanierung im Oktober 2017, über vorbereitende Planungen im Jahr 2018, bis zur Genehmigung durch das Innenministerium des Landes NRW und der Unterzeichnung des Mietvertrags mit der Stadt Heiligenhaus im Frühjahr 2019. Dazu NRW-Innenminister Herbert Reul: "Dass ich an einem Tag gleich bei zwei Wacheröffnungen dabei sein darf, habe ich auch noch nicht erlebt. Aber es beweist, dass im Kreis Mettmann sensationelle Arbeit geleistet wird. Polizisten sind Realisten und erwarten kein Schlaraffenland, aber sie brauchen für ihre Arbeit kontinuierliche Unterstützung. Daher gilt mein großer Dank auch dem Landtag, welcher die finanziellen Mittel zur Sanierung der Wache unkompliziert bewilligt hat."

Auch der Bürgermeister von Heiligenhaus, Michael Beck, zeigte sich von der neuen Wache an der Hauptstraße 294 begeistert: "Bei Kaiserwetter konnten wir heute ein Gebäude aus der Kaiserzeit eröffnen. Den Bürgerinnen und Bürger in Heiligenhaus ist es wichtig, dass die Polizei mit einem eigenen Gebäude als Ansprechpartnerin im Herzen der Stadt Präsenz zeigt. Hier ist die Polizei ganz nah dran an den Menschen. Doch nicht nur das: Ich finde, dass die neue Wache das Stadtbild in Heiligenhaus auch optisch und architektonisch in herausragender Weise bereichert."

So sieht die neue Wache aus:

Die im Jahr 1909 errichtete Stadtvilla an der Hauptstraße 294 wurde während der Bau- und Sanierungsmaßnahmen kernsaniert. Unter anderem wurde der Eingangsbereich komplett verlegt und neu errichtet, sodass dieser nun auch barrierefrei den Anforderungen an moderne Polizeigebäude gerecht wird. Auf einer Fläche von insgesamt rund 525 Quadratmetern sind neben den Kräften des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Heiligenhaus auch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zur Anzeigenaufnahme sowie die Kolleginnen und Kollegen des Verkehrskommissariats Nord am "neuen alten" Standort untergebracht. Hinzu kommen 20 Pkw-Stellplätze und eine Garage.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell