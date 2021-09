Polizei Mettmann

POL-ME: Neue Polizeiwache in Erkrath-Hochdahl eingeweiht - Erkrath - 2109022

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Großer Grund zur Freude für die Kreispolizeibehörde Mettmann: Am Freitag (3. September 2021) wurde die neue umgebaute Polizeiwache an der Sedentaler Straße 110 in Erkrath-Hochdahl im Rahmen einer Feierstunde mit Landrat Thomas Hendele, NRW-Innenminister Herbert Reul sowie Erkraths Bürgermeister Christoph Schultz offiziell eingeweiht.

Ein durchgängig barrierefreier Wachbereich, ein von Grund auf sanierter Bestandsbau und ein modernes Antlitz, welches in Form und Funktion den aktuellen Anforderungen von Polizeigebäuden entspricht: "Die neue Wache am 'alten' Standort kann sich nicht nur optisch sehen lassen. Im Herzen von Erkrath gelegen, bietet sie den Bürgerinnen und Bürgern rund um die Uhr kurze Wege, um persönlich Kontakt zur Polizei aufzunehmen. Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen, die dazu beigetragen haben, dass dieses Projekt in so kurzer Zeit erfolgreich abgeschlossen werden konnte", erklärte Landrat Thomas Hendele.

Vorausgegangen war der Eröffnung der Wache ein insgesamt knapp drei Jahre andauernder Prozess: Von der Antragsstellung über die Genehmigung des Innenministeriums des Landes NRW, bis hin zu der Unterschreibung des Mietvertrags mit dem Unternehmen "Linea Due Projektentwicklung" im Mai 2020 und dem darauf folgenden Baubeginn: "Von der Planungsphase bis zur Fertigstellung: Die Polizei im Kreis Mettmann ist bekannt dafür, solche Projekte gemeinsam mit ihren Partnern schnell und erfolgreich umzusetzen. Es sollte nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern auch eine Pflicht sein, dass wir unseren Polizistinnen und Polizisten die bestmögliche Ausrüstung zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben ermöglichen - dazu gehört auch die Unterbringung in modernen Polizeigebäuden", sagte Herbert Reul, Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, der eigens zur Einweihung der neuen Wache nach Erkrath gekommen war.

Begeistert von der neuen Wache zeigte sich auch Erkraths Bürgermeister Christoph Schultz: "Als Stadt sind wir froh, dass der Standort an der gut zu merkenden Hausnummer 110 erhalten geblieben ist. Die Sedentaler Straße hat sich in den vergangenen Jahren als hervorragend zu erreichende Anlaufstelle für die Erkratherinnen und Erkrather etabliert. Das optisch ansprechende Gebäude trägt zudem dazu bei, den gesamten Standort rund um die Sedentaler Straße aufzuwerten."

Im Anschluss an die Einweihungsfeier in Erkrath-Hochdahl ging es für Herbert Reul und Landrat Thomas Hendele sowie einem Großteil der geladenen Gäste weiter nach Heiligenhaus. Hier hat die Polizei am Freitag ebenfalls ihre dort sanierte Polizeiwache eingeweiht (siehe dazu Berichterstattung in eigener Pressemeldung - laufende Nummer OTS 2109023).

So sieht die neue Polizeiwache aus (Fotos im Downloadbereich dieser Pressemeldung):

In der neuen - rund 500 Quadratmeter großen - Liegenschaft ist aktuell der Bezirks- und Schwerpunktdienst Erkrath untergebracht. In Zukunft sollen auch noch Teile der Verkehrsunfall- und Kriminalprävention in dem neuen Gebäude beherbergt werden. Zudem ist die Wache rund um die Uhr mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zur Anzeigenaufnahme besetzt.

Die neue Wache bietet neben modernen Büro-Arbeitsplätzen für die Anzeigenaufnahme und den Bezirksdienst zudem Platz für eine Garage, zehn Pkw- und sieben Fahrradstellplätze. Der Mietvertrag zwischen der Kreispolizeibehörde Mettmann und der Linea Due Projektentwicklungs-Gesellschaft beinhaltet zunächst eine Laufzeit von 15 Jahren mit der Option, diesen um weitere fünf Jahre zu verlängern.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell