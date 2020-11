Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Grauer Audi gestohlen +++ Polizei sucht Zeugen

CelleCelle (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Autodiebe einen Audi A 4 entwendet. Der mit einem sogenannten "Keyless-Go-System" zur "schlüssellosen" Entriegelung ausgestattete graue Wagen war zum Tatzeitpunkt an der Straße "Grauer Kamp" geparkt. Das Fehlen des Autos wurde am Sonntagmorgen gegen 07.45 Uhr bemerkt. Der Wert des drei Jahre alten Fahrzeugs beläuft sich auf eine fünfstellige Summe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dringend, Autoschlüssel von Fahrzeugen mit Keyless-Go-Systemen in einer speziellen Schutzhülle oder Blechdose zu lagern. So kann unberechtigtes Abfangen der Funksignale effektiv verhindert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell