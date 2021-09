Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Imbiss

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede-

In der Nacht von Samstag, 04.09.2021 auf Sonntag, brachen Täter in einen Imbiss an der Gütersloher Straße ein.

Der Inhaber des Betriebs, nahe der Straße Landheim gelegen, verließ es Samstagnacht gegen 23:00 Uhr. Während der Nacht verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und entwendeten aus dem Imbiss ein Laptop sowie eine Kasse mit Bargeld. Sonntagmittag, gegen 12:00 Uhr, stellte der Besitzer den Einbruch fest und benachrichtigte die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell