Polizei Bielefeld

POL-BI: Portemonnaie bei Umarmung gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Ein Dieb entwendete am Freitagabend, den 03.09.2021, bei einer Umarmung die Geldbörse eines Opfers.

Ein 30-jähriger Bielefelder rief die Polizei und schilderte den Streifenbeamten, alleine auf einer Bank auf dem Kesselbrink gesessen zu haben. Gegen 22:40 Uhr traten zwei bis drei unbekannte Männer zu ihm und sprachen ihn an. Unvermittelt umarmte der Mann mit dem rosafarbenen Shirt ihn "energisch und fest". Anschließend entfernten sich die Personen und das Opfer bemerkte den Diebstahl seiner Geldbörse aus der Jackentasche. Der 30-Jährige sprach einen Mann an, der aussagte, gesehen zu haben, wie der Täter die Geldbörse in den Rucksack seines Begleiters gesteckt habe.

Der Dieb wird als ungefähr 27 Jahre alt, circa 180 cm groß, kräftig, mit schwarzen Haaren, die an den Seiten kürzer geschnitten waren, und dunklen Augen beschrieben. Er trug ein rosa Shirt, eine helle Jeans und schwarze Schuhe mit heller Sohle.

Der Zweite soll circa 25 Jahre alt sein, ungefähr 174 cm groß und trug dunkle Haaren, die zu einem Zopf geflochten waren. Er war mit einer dunklen Jacke und dunkler Hose bekleidet und hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell