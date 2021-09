Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld: Mordkommission ermittelt nach zwei vollendeten Tötungsdelikten in Bad Salzuflen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Bad Salzuflen - Wie berichtet ereigneten sich zwei vollendete Tötungsdelikte am Samstagabend, 04.09.2021, in Bad Salzuflen. Ein Haftrichter des Amtsgerichtes Detmold erließ am Sonntag, den 05.09.2021, gegen 13:00 Uhr, einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen dringend tatverdächtigen 58-Jährigen Mann aus Bad Salzuflen.

Die zwei verstorbenen Personen, eine 84-jährige Frau und ein 63-jähriger Mann, wurden am Sonntag, 05.09.2021, obduziert. Es bestätigte sich der Verdacht, dass sie durch Schussabgaben tödliche Verletzungen erlitten.

Erste Gemeinsame Presseerklärung, 05.09.2021, 12:50 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5011801

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell