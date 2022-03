Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Disput mit Sicherheitspersonal am Krankenhaus - Polizei sucht zwei männliche Zeugen!

Wegen eines Termins im Kreiskrankenhaus kam am Dienstag, 01.03.2022 gegen 14.00 Uhr eine 83 Jahre alte Frau in die Schwarzwaldstraße. Als sie an den Haupteingang kam, soll sie durch eine männliche Sicherheitsperson nicht ins Krankenhaus gelassen worden sein. Laut der 83-Jährigen wurde sie im Anschluss von dem Sicherheitspersonal leicht zurückgestoßen, woraufhin sie zu Fall kam und sich leicht verletzte. Zwei unbekannte männliche Personen sollen der Frau dann geholfen haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

