FW-RE: Aufräumarbeiten nach Orkantief "Zeynep" - Feuerwehr im Einsatz

Recklinghausen

Auch am heutigen Samstag (19.02.2022) beschäftigt das Orkantief "Zeynep" weiterhin die Feuerwehr Recklinghausen.

Seit der letzten Meldung von 23.00 Uhr am gestrigen Abend kam es zu 21 weiteren Einsätzen (Stand 14.00 Uhr). Die Gesamtsumme der Einsätze für die Feuerwehr Recklinghausen in Verbindung mit dem Orkantief liegt nun bei 85 Einsätzen. Derzeit laufend permanent weiterhin Einsätze in der Leitstelle ein und werden nacheinander durch die Einsatzkräfte abgearbeitet.

Auch heute sind es hauptsächlich umgestürzte Bäume, lose Äste und gelöste Dachziegel, die die Feuerwehr auf den Plan rufen. An der Rheinlandstraße kam es nochmals an der gestrigen Einsatzstellen zu einem Einsatz der Feuerwehr. Letzten Endes wurde ein Statiker hinzugezogen, der die Lage einschätzt.

Im Einsatz befinden sich derzeit die Kräfte der hauptamtlichen Wachbereitschaft und der ehrenamtliche Löschzug Süd. Insbesondere die bei diesen Einheiten stationierten Drehleitern sind heute im Dauereinsatz.

