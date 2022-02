Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Einsatzinformationen zum Sturmtief "Ylenia" (Stand: 17.02.2022, 06.30 Uhr)

Recklinghausen

Das Sturmtief "Ylenia" hat in den letzten Stunden für die ersten Unwettereinsätze der Feuerwehr Recklinghausen gesorgt. In den meisten Fällen mussten umgestürzte Bäume beseitigt werden.

Insgesamt acht Mal mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr Recklinghausen bisher aufgrund des Sturmtiefs "Ylenia" ausrücken, um beispielsweise umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste von Straßen und Gehwegen zu beseitigen. Genauso kam zu Wassereinsätzen. Die ersten Einsätze wurden bereits am Mittwochabend (16. Februar) gemeldet, in der Nacht zum Donnerstag nahmen die Einsatzzahlen aufgrund des stärker werdenden Windes dann leicht zu. Verletzte gab es glücklicherweise keine.

Auf dem August-Schmidt-Ring, Ecke Höhenweg kam es zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Hierbei kam ein PKW auf einer Leitplanke zum Stehen. An der Josef-Wulff-Straße musste an der temporären Rettungswache Nord die Zeltgarage für die dort stationierten Rettungsmittel abgebaut werden. Auf der Maybachstr, der Marler Straße, der BAB 2 und der Hinsbergstr mussten umgestürzte Bäume bzw Äste entfernt werden. An der Sandkuhle drohte eine Markise im 2. OG zu zerreißen und wurde durch die Feuerwehr über die Drehleiter gesichert. Auf der Herner Str kam es zu einem Wassereinsatz.

Neben Einsatzkräften der hauptamtlichen Wachbereitschaft waren auch die ehrenamtlichen Einheiten Speckhorn und Hochlar eingesetzt.

Ganz aktuell warnt der DWD derzeit bis 07.45 Uhr vor einem schwerem Gewitter mit Orkanböen. Bis 15.00h gilt zudem die Warnung für Recklinghausen vor Orkanböen. Auch für den morgigen Freitagabend gilt zudem bereits eine Vorwarnung des DWD für Recklinghausen.

