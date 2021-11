Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrerin mit Kind angefahren

Nordhorn (ots)

Am Freitagnachmittag, 14:40 Uhr, kam es auf dem Gildehauser Weg zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Fahrerin eines BMW X2 bog aus der Marienstraße auf den Gildehauser Weg und übersah hierbei eine 26-jährige Radfahrerin mit ihrer zweijährigen Tochter. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Radfahrerin leicht. Das Kind blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Sowohl die Mutter, als auch das Kind wurden durch eine Rettungswagenbesatzung in die Euregio-Klinik gebracht. Es entstand ein Schaden in einer Höhe von etwa 200 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell