Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wildunfall mit Folgen - Trunkenheitsfahrt und Haftbefehl

Lauterecken (ots)

Ein die Straße querendes Wildschein hatte für den Fahrer erhebliche Folgen. Wildunfälle, vor allem in der dunklen Jahreszeit, sind für die Beamten der Polizeiinspektion Lauterecken alltäglich. So war es zunächst auch am Freitagabend, als die Polizei an der Unfallstelle auf der B270 zwischen Lauterecken und Grumbach eintraf. Bei einer Überprüfung des Fahrers konnten Anzeichen auf einen Drogenkonsum wahrgenommen werden. Weiterhin stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt. Die Geldstrafe konnte der Mann bezahlen und somit den Gang in die Justizvollzugsanstalt abwenden. Wegen der Trunkenheitsfahrt unter Drogen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Das Wildschwein kam dem Fahrer "im wahrsten Sinne des Wortes" teuer zu stehen. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell