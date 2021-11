Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Am späten Freitagabend kommt es zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Bruchmühlbach-Miesau. Ein 24-Jährige Bewohner des Hauses entzündet einen Tropfen Benzin aus einem Benzinkanister. Dadurch habe der Bewohner herausfinden wollen, ob es sich bei der im Kanister befindlichen Flüssigkeit um Diesel oder Benzin handelt. In der Folge kommt es zu einer Verpuffung. Der Rauch breitet sich im gesamten Wohnhaus aus. Durch die Verrußung kommt es lediglich zu einem Sachschaden von circa 30000 Euro. |pilan

