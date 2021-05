Polizei Köln

POL-K: 210505-3-K Fahrradfahrer frontal von Auto erfasst - Krankenhaus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag (5. Mai) in Köln-Lindenthal ist ein Fahrradfahrer (24) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der 24-Jährige gegen 11.30 Uhr von der Falkenburgstraße nach links auf die Dürener Straße abgebogen und von dem Citroen eines 64-Jährigen erfasst worden, der in Richtung Innenstadt fuhr. Rettungskräfte brachten den Zweiradfahrer in eine Klinik. Für die etwa einstündige Sicherung der Unfallspuren war die Dürener Straße und somit auch der Bahnverkehr der Linie 7 in Richtung Innenstadt gesperrt. (ph/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell