FW-RE: Orkantief "Zeynep" fordert Feuerwehr Recklinghausen

Recklinghausen (ots)

64 Sturmeinsätze, davon 55 innerhalb weniger Stunden. Das ist die Bilanz der Feuerwehr Recklinghausen nach dem Orkantief "Zeynep" am Freitag, 18.02.2022. Die gute Nachricht: Verletzt wurde niemand.

Bereits während des Tagesverlaufs mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Recklinghausen bis 17.45 Uhr neun Sturm- und Unwettereinsätze abarbeiten. Ab 18.00 Uhr nahmen die Windgeschwindigkeiten deutlich zu, so dass sich auch die Zahl der Notrufe deutlich steigerte.

Um 19.00 Uhr trat die "Örtliche Einsatzleitung" (Unwetterstab) in der Feuer- und Rettungswache an der Kurt-Schumacher-Allee zusammen. Für sämtliche ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Recklinghausen wurde zudem der Alarm ausgelöst. Somit waren alle sechs ehrenamtlichen Löschzüge der Feuerwehr Recklinghausen im Unwettereinsatz.

Insgesamt mussten durch die Einsatzkräfte im Anschluss 55 Einsatzstellen bearbeitet werden. Hierzu wurden die Einsätze durch die Einsatzleitung priorisiert und koordiniert. Bei den Einsatzstellen handelte es sich ausnahmslos um umgestürzte Bäume, lose Äste und herunter gefallene Dachziegel. An der Rheinlandstraße hatte sich das Flachdach eines Mehrfamilienhauses gelöst und musste provisorisch gesichert werden. An der Leopoldstraße stürzte ein größerer Baum auf ein Gebäude. Hier unterstützte das Technische Hilfswerk (THW). Verletzte gab es glücklicherweise an keiner Einsatzstellen zu beklagen.

Einen Einsatzschwerpunkt gab es nicht. Die Einsätze verteilten sich auf das gesamte Stadtgebiet.

In Summe mussten in Zusammenhang mit dem Orkantief "Zeynep" 64 Einsätze abgearbeitet werden.

Im Einsatz befanden sich alle sechs ehrenamtlichen Löschzüge sowie die hauptamtliche Wachbereitschaft mit insgesamt 150 Einsatzkräften.

Während des Einsatzes erfolgte durch das Deutsche Rote Kreuz eine Verpflegung für die erschöpften Einsatzkräfte.

