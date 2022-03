Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit einem Stein wurde bei einem Kindergarten in der "Neue Straße" ein Fenster im Untergeschoss eingeschlagen. Der oder die Täter suchten zielstrebig das Sekretariat auf und warfen dort, ebenfalls mit einem Stein, ein Fenster ein. Aus den dortigen Räumlichkeiten wurde ein Tresor entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 28.02.2022 und Dienstag, 01.03.2022. Im Tresor befand sich Bargeld im dreistelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um den Kindergarten in der Neuen Straße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

